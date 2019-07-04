Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»Газета.Ru 06:41

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости". По его данным, дело заведено из-за "большого объема нарушений" при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
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