Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»Газета.Ru 06:41
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости". По его данным, дело заведено из-за "большого объема нарушений" при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
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Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате
Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:07
Кино
Опубликована программа кинофестиваля «Горький fest»
Фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля В Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля пройдет 3-й фестиваль нового кино "Горький fest".
Обновлено в 06:34
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»
По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Италии произошло мощное извержение вулкана
На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Экономика
Выставленный на продажу бизнес в России подешевел
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Общество
Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Обновлено в 06:16
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Хоккей
Аарон Экблад: «Бобровский придаст уверенности нашим игрокам»
23-летний защитник "Флориды Пантерз" Аарон Экблад рад, что его команда усилилась голкипером Сергеем Бобровским, который подписал 70-миллионный контракт.
Обновлено в 06:00
Наука
«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»
Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено 01 июля в 11:30
Происшествия
В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом
Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Кино
Том Холланд: почему нового Человека-паука полюбил весь мир
Постановщик Джон Уоттс с продюсерами Sony и Marvel захотели вписать Человека-паука во вселенную "Мстителей" и начали искать свежую кровь — ведь прошло пять лет с момента выхода фильма Марка Уэбба.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
AMD удалось одолеть Intel и на японском процессорном рынке
Источник изображения: BCN Retail По данным BCN Retail, например, с первого октября прошлого года доля процессоров AMD на японском розничном рынке выросла с 27,9 % до 50,5 % в конце июня.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Скончался испанский актер Артуро Фернандес
Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Минздрав проверит подольскую больницу, где умер мужчина
Комиссия подмосковного Минздрава проводит проверку в одной из больниц Подольска, где, по сообщениям СМИ, мужчина скончался, не дождавшись помощи медиков.
Обновлено в 07:11
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 07:03