Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их. Об этом ТАСС сообщил во вторник защитник одной из обвиняемых Сергей Паршин.

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Следственный комитет России (СКР) официально уведомил защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении последнего в связи со смертью, говорится в заявлении адвокатов девушек - Алексея Паршина, Ярослава Пакулина и Алексея Липцера, - поступившем в "Интерфакс".

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