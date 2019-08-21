Происшествия
СК отказался возбуждать уголовное дело против отца сестер ХачатурянИнтерфакс 17:43
Следственный комитет России (СКР) официально уведомил защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении последнего в связи со смертью, говорится в заявлении адвокатов девушек - Алексея Паршина, Ярослава Пакулина и Алексея Липцера, - поступившем в "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их. Об этом ТАСС сообщил во вторник защитник одной из обвиняемых Сергей Паршин.ТАСС16:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено в 18:43
Политика
Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Кремль прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что испытание американцами ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора, сообщает ФАН.
Обновлено в 07:30
Наука
Ученые нашли взаимосвязь между ухудшением памяти и сердцебиением
Ученые из Университета Умео нашли взаимосвязь между ухудшением памяти и сердцебиением.
Обновлено в 12:22
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Авто
Рассекречен электрический минивэн Mercedes-Benz EQV
Компания Mercedes-Benz представила первый электрический минивэн.
Обновлено в 18:00
Политика
Избирком края призвал полицию проверить «Чита.Ру» из-за текста про выборы губернатора
В выборах губернатора Забайкалья, которые пройдут 8 сентября, участвуют врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец), предприниматель Яна Шпак (от «Партии роста»), экс-депутат заксобрания региона Вячеслав Ушаков (от «Патриотов России») и председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе (от «Российской партии пенсионеров за справедливость»).
Обновлено в 18:55
Здоровье
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Здоровье
Минздрав предложил давать медикам без опыта работы наставников
Минздрав просит давать медикам без опыта работы наставников из числа врачей первой категории на три года и закрепить статус молодого специалиста и врача-наставника законодательно, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:57
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи
В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
Обновлено в 05:06
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Происшествия
В ДТП в Вологодской области погиб один человек
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский дрон в провинции Дамар
Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны, заявил представитель вооруженных сил хуситов, чьи слова цитирует их телеканал "Аль-Масира".
Обновлено в 19:13
Происшествия
Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве
В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.
Обновлено в 16:51
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Наука
В Китае собираются продавать клонированных котов
Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:57
Футбол
Агент Дембеле: Усман не летал в Сенегал, он был в Ренне у матери
Усман не летал в Сенегал, он был в Ренне в доме матери. Уверен в этом на сто процентов.
Обновлено в 14:55
Экономика
Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт г/к рулонной стали
ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн. тонн, а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом в 20%.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
В Саудовской Аравии появятся академии искусств
Открытие академий является частью стратегического плана развития королевства - Vision 2030.
Обновлено в 17:35
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05