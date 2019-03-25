Происшествия

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в судКоммерсантъ 04:05

Дело было возбуждено по ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 116 («Побои») и ст. 213 («Хулиганство») УК РФ. «В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
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Суд приближается. В деле Кокорина и Мамаева есть подвижки

Спорт-Экспресс08:20

Уголовное дело Кокорина и Мамаева передано в суд

RT на русском07:51

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева дошло до суда

ТАСС03:58

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд

Коммерсантъ04:05

Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

РИА Новости04:01

Уголовное дело Кокорина и Мамаева дошло до суда

РБК05:07

Дело Павла Мамаева и Александра Кокорина направлено в суд

Интерфакс03:56
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Футбол

«Реал» может купить Мбаппе летом за €280 млн

По информации издания, «Реал» намерен купить Мбаппе в летнее трансферное окно и готов заплатить за него €280 млн.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Анна Бузова не полетела с сестрой отмечать день рождения мамы

Анна поздравила маму с днем рождения, но пока именинница отдыхала в Испании со старшей дочерью, ее младшая наследница проводила время в компании своего папы (родители Ольги и Анны давно живут порознь).
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Астрономы обнаружили 3 похожие на Землю экзопланеты в «зоне Венеры»

Обновлено вчера в 11:48
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
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Астрономы определили место возникновения Юпитера

Обновлено в 08:04
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Обновлено в 08:07
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика

Двух российских актеров не пустили на Украину

В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России

Обновлено в 07:58
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Боевые самолеты начнут бомбить лед в Петербурге и Ленобласти

Обновлено в 00:51
Транспорт

В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные

В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:16
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного медицинского трамвая

Обновлено в 08:55
Футбол

Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»

Обновлено в 07:08
Футбол

Адвокат Мамаева назвал примерные сроки судебного заседания по делу

Обновлено в 08:59
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

Обновлено в 05:17
Кино

Съемки фильма о Калашникове проходят под Калугой

Обновлено в 07:34
Футбол

Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Космос

В Германии предлагают захватывать ступени ракет самолетами

Обновлено в 07:46
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Общество

Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино

Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Спорт

Васильева: руководство СБР устранилось из моего дела о допинге

Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свой допинговый скандал с пропуском тестов и заявила, что Союз биатлонистов устранился от дела и никак не участвовал в коммуникации биатлонистки с IBU.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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