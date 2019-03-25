Происшествия
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в судКоммерсантъ 04:05
Дело было возбуждено по ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 116 («Побои») и ст. 213 («Хулиганство») УК РФ. «В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
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По информации издания, «Реал» намерен купить Мбаппе в летнее трансферное окно и готов заплатить за него €280 млн.
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Астрономы обнаружили 3 похожие на Землю экзопланеты в «зоне Венеры»
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
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О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.
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Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
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Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
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Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
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В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные
В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:16
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
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Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета
После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08
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Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
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Обновлено в 04:43
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В Германии предлагают захватывать ступени ракет самолетами
Обновлено в 07:46
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
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Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
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В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
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Обновлено в 08:39