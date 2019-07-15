Происшествия

Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению СбербанкаРИА Новости 07:34

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
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Происшествия

Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян

Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
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Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

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У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
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Происшествия

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:52
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
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Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь

32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый мотор

Hyundai может начать в России продажи Tucson с новым бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра - на такую модификацию компанией было получено одобрение типа транспортного средства, появившееся в базе "Роспатента".
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Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян

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Политика

Генпрокуратура Украины допустила освобождение Вышинского 15 июля

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Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
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Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk

Вариатор Jatco, которым теперь комплектуется LADA XRay Cross, работает в паре с силовым агрегатом объемом 1,6 литра H4Mk от альянса Renault-Nissan.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
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Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
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Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге

В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
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Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

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Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан

Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
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Общество

Медведева рассказала о смене образа жизни после переезда в Канаду

Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда в Канаду.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
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Сегодня Qualcomm объявляет о новом небольшом обновлении Snapdragon 855: новый Snapdragon 855 Plus.
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Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
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Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
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Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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