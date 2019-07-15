Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.

Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка

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