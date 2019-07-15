Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению СбербанкаРИА Новости 07:34
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
Происшествия
Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян
Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав
Обновлено в 06:49
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:52
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый мотор
Hyundai может начать в России продажи Tucson с новым бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра - на такую модификацию компанией было получено одобрение типа транспортного средства, появившееся в базе "Роспатента".
Обновлено в 02:07
Политика
Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян
Обновлено в 08:33
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk
Вариатор Jatco, которым теперь комплектуется LADA XRay Cross, работает в паре с силовым агрегатом объемом 1,6 литра H4Mk от альянса Renault-Nissan.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге
В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Общество
Медведева рассказала о смене образа жизни после переезда в Канаду
Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда в Канаду.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Qualcomm анонсировала выход Snapdragon 855 Plus
Сегодня Qualcomm объявляет о новом небольшом обновлении Snapdragon 855: новый Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 07:53
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Политика
Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36