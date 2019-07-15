Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению СбербанкаВедомости 07:38
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Наука
Исследователи рассказали, почему люди должны употреблять насекомых и паукообразных в пищу
Обновлено в 05:59
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Происшествия
Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»
Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Политика
Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона
Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Общество
Сын главы «Ростеха» запустил одежный бренд
ООО «Мир во всем мире», специализирующееся на производстве одежды и торговле текстилем, было зарегистрировано в феврале 2019-го, его владельцы в равных долях — сын главы «Ростеха» Сергей Сергеевич Чемезов и Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль.
Обновлено в 07:17
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов попал в аварию
Обновлено в 07:31
Общество
В Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом
Обновлено в 08:20
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
Обновлено в 07:40
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Обновлено вчера в 00:08
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»
Обновлено в 09:36
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Транспорт
В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект
Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков
Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Религия
В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь
В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22