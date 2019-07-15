Происшествия

«Сбербанк» признали потерпевшим по делу бизнесмена МазуроваРоссийская газета 09:35

ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной по делу в отношении предпринимателя Дмитрий Мазурова. Ранее в понедельник стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под арест владельца группы компаний "Новый поток".
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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