Происшествия
«Сбербанк» признали потерпевшим по делу бизнесмена МазуроваРоссийская газета 09:35
ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной по делу в отношении предпринимателя Дмитрий Мазурова. Ранее в понедельник стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под арест владельца группы компаний "Новый поток".
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Космос
Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие образование тромбов
Экспертами названы три продукта, которые провоцируют образование тромбов. В первую очередь, это – свиная и говяжья печень.
Обновлено в 03:17
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Политика
Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса
Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Религия
В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь
В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Донцова дала совет Александре Яковлевой, как победить рак
Писательница Дарья Донцова, которая несколько лет назад победила рак груди, сказала, что актрисе Александре Яковлевой теперь нужно постоянно наблюдаться у специалистов.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Мешок с 10 кг гильз нашли в подвале здания ЦДХ в Москве
Мешок с оружейными гильзами обнаружили в подвальном помещении Центрального дома художника, ныне нового здания Третьяковской галереи на Крымском валу.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Политика
Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
В Московском зоопарке родился редкий голубой баран
В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43