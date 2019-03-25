Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в судГазета.Ru 04:13
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
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Политика
Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа
Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49
Общество
Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее
Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Хоккей
Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:40
Технологии
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
Обновлено в 03:34
Экономика
Темпы роста выручки группы «Мать и дитя» замедлились вдвое
Головная компания частной сети клиник "Мать и дитя" — MD Medical Group Investments (MDMG) — сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2018 г. на 9% до 14,9 млрд руб. Темпы роста замедлились больше чем вдвое.
Обновлено в 05:15
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Космос
Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Происшествия
На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин
Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.
Обновлено в 05:17
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Политика
Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти
Лидер венесуэльской оппозиции перешел в открытое наступление на избранного президента страны Николаса Мадуро, чем продемонстрировал свое желание насильственными методами отстранить нынешнюю власть Венесуэлы, передает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Экономика
Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узла
Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ).
Обновлено в 04:01
Авто
Гибридное кросс-купе Lynk & Co 05 снова замечено на тестах
Появились новые фотографии купеобразного кроссовера Lynk & Co 05.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Лиза Триандафилиди разводится через четыре месяца после свадьбы
Звезда проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди сообщила, что спустя четыре месяца после официального оформления отношений с Алексеем Чайчицем, она подает на развод.
Обновлено в 03:05
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Культура
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пояснила, как относится к своей маленькой груди
Многим хейтерам не дает покоя грудь певицы Ольги Бузовой, поскольку они постоянно критикуют ее отсутствие и рекомендуют девушке обратиться к пластическим хирургам для устранения этой «проблемы».
Обновлено в 03:13
Хоккей
Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев
Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 02:48
Общество
Первая весенняя гроза произошла в московском регионе
Обновлено в 04:31
Общество
У полпреда Николая Цуканова умер старший сын
У полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова умер старший сын.
Обновлено в 00:16
Культура
Третьяковке передали 70 картин Репина, несмотря на инцидент с Куинджи
Обновлено вчера в 11:14