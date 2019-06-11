Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращеноRT на русском 11:59

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Такое решение было принято по результатам экспертиз, проведённых ведомством.
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Галина Тимченко
Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 10:04

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МВД сняло обвинения с Голунова и закрыло дело

РИА Новости13:33

Источник: Ивана Голунова ознакомили с постановлением о прекращении дела

ТАСС12:39

Что произошло за день: вторник, 11 июня

Интерфакс13:35

Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

РБК12:09

Полиция сняла с Голунова обвинения в покушении на сбыт наркотиков

Ведомости10:42

«Надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации»: с Голунова сняты обвинения

RT на русском16:39

Журналиста Голунова освободили от уголовной ответственности

Коммерсантъ10:20
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Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено в 23:30
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье

Эксперты рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению

По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
Обновлено в 22:49
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Гаджеты

«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

Обновлено в 16:07
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

41-летняя Анфиса Чехова похвасталась пышным бюстом в бикини

Последней программой с участием Чеховой стали «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, где Анфиса сменила певицу Юлию Ковальчук.
Обновлено в 09:52
Политика

Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Игры

Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077

На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:39
Общество

В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси

В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено в 21:30
Авто

Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры

На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни под Хамой

Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) Сергей Бондарев сообщил, что сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 23:30
Общество

Российские судьи проиграли компьютерам в доверии

28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено в 15:20
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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