Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращеноRT на русском 11:59
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Такое решение было принято по результатам экспертиз, проведённых ведомством.
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Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 10:04
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Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Эксперты рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению
По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
Обновлено в 22:49
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
41-летняя Анфиса Чехова похвасталась пышным бюстом в бикини
Последней программой с участием Чеховой стали «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, где Анфиса сменила певицу Юлию Ковальчук.
Обновлено в 09:52
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Игры
Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077
На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:39
Общество
В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси
В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Политика
Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры
На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни под Хамой
Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) Сергей Бондарев сообщил, что сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 23:30
Общество
Российские судьи проиграли компьютерам в доверии
28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено в 15:20