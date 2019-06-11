Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращеноRT на русском 11:59
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Такое решение было принято по результатам экспертиз, проведённых ведомством.
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Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать. Допущенные в ходе дела Голунова нарушения вызывают недоверие к следственным органам.
— Валентина Матвиенко, российский политикГазета.Ru 11:43
с чего всё началось
Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков, его заявление приводит пресс-служба полиции.Новая газета10:06
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