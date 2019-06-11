Уголовное дело Ивана Голунова прекращеноRT на русском 11:59

с чего всё началось

Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать. Допущенные в ходе дела Голунова нарушения вызывают недоверие к следственным органам.

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Такое решение было принято по результатам экспертиз, проведённых ведомством.

Происшествия Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова «Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах.

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Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

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Общество Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня Ранее во вторник, 11 июня, московские власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, акцию в поддержку журналиста, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Политика Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.

Происшествия Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.

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