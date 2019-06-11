Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращеноRT на русском 11:59

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Такое решение было принято по результатам экспертиз, проведённых ведомством.
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Валентина Матвиенко
Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать. Допущенные в ходе дела Голунова нарушения вызывают недоверие к следственным органам.
— Валентина Матвиенко, российский политикГазета.Ru 11:43
с чего всё началось
Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков, его заявление приводит
 пресс-служба полиции.
Новая газета10:06

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МВД сняло обвинения с Голунова и закрыло дело

РИА Новости13:33

Глава МВД: Уголовное преследование Голунова прекращается. Главу УВД по ЗАО Москвы увольняют, полицейских проверяют

Фонтанка.Ру10:20

Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

РБК12:09

RT поговорил с руководителем полицейских, задержавших Голунова

RT на русском12:36

В кабмине Германии заявили, что приветствуют освобождение журналиста Голунова

ТАСС13:34

Иван Голунов вышел на свободу

Интерфакс13:55

Журналиста Голунова освободили от уголовной ответственности

Коммерсантъ10:20
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Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Происшествия

Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

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Общество

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Общество

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Общество

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Шоу-бизнес

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Футбол

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Обновлено в 14:18
Политика

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции

Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.
Обновлено в 08:13
Игры

Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion

В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено в 10:48
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
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Политика

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Политика

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Экономика

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В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

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Петр Ян поднялся на четвертое место в рейтинге UFC

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Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
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Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
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Шоу-бизнес

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45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

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Обновлено в 12:43
Политика

Зеленский отменил часть указов Порошенко

Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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Общество

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В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
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Единоборства

Путин по просьбе Хабиба выделил Дагестану 600 млн рублей

Президент России Владимир Путин выделил 600 млн рублей на строительство спортивный школы имени Хабиба Нурмагомедова, которая будет основана в Дагестане.
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Футбол

Азербайджан пропустил 5 мячей от Словакии

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Кино

Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев".
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Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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