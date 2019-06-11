Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращеноТАСС 10:22

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
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Галина Тимченко
Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 10:04
с чего всё началось
Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков, его заявление приводит
 пресс-служба полиции.
Новая газета10:06

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МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

РБК10:35

Глава МВД: Уголовное преследование Голунова прекращается. Главу УВД по ЗАО Москвы увольняют, полицейских проверяют

Фонтанка.Ру10:20

Источник: Ивана Голунова ознакомили с постановлением о прекращении дела

ТАСС12:39

МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

РИА Новости10:05

RT поговорил с руководителем полицейских, задержавших Голунова

RT на русском12:36

Задержавших Голунова полицейских отстранили от работы

Интерфакс10:18

Журналиста Голунова освободили от уголовной ответственности

Коммерсантъ10:20
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Происшествия

СК проверит обстоятельства задержания Голунова

Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:34
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка»

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.
Обновлено в 11:38
Наука

Ученые выяснили причину коррупции

Цель ученых состояла в том, чтобы создать модель, фиксирующую ключевую динамику, которая была бы актуальна для многих конкретных систем.
Обновлено в 11:30
Культура

Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов

Rambler Group и Okko инвестируют в кинопроизводство с начала 2019 года, всего при участии онлайн-кинотеатра в этом году будет создано более 20 картин.
Обновлено в 02:40
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Обновлено в 05:31
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Политика

Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Обновлено в 10:39
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 07:42
Футбол

Живоглядов перешел в «Локомотив»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Спорт

Россиянин Акименко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко повторил лучший результат сезона в мире на турнире «Кубок Подмосковья» в Жуковском.
Обновлено в 11:20
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Происшествия

В Башкирии в ДТП в Бурзяне погибла целая семья

В легковой машине погибли все находившиеся в ней люди – мужчина, женщина, двое мальчиков примерно 5 и 3 лет, предположительно, это семья.
Обновлено в 11:41
Политика

«Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском

Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".
Обновлено в 12:50
Здоровье

Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета

Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Обновлено вчера в 09:35
Политика

Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Общество

Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных

Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Финансы

ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Музыка

Мик Джаггер восстановился после операции на сердце

Знаменитый английский рок-музыкант Мик Джаггер дал первое интервью после успешной операции на сердце.
Обновлено в 12:09
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Наука

В гробнице майя найдены ужасающие черепа

В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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