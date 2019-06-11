Уголовное преследование Голунова прекращеноТАСС 10:22

с чего всё началось

Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Происшествия СК проверит обстоятельства задержания Голунова Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Политика Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Шоу-бизнес Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.

Наука Ученые выяснили причину коррупции Цель ученых состояла в том, чтобы создать модель, фиксирующую ключевую динамику, которая была бы актуальна для многих конкретных систем.

Культура Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов Rambler Group и Okko инвестируют в кинопроизводство с начала 2019 года, всего при участии онлайн-кинотеатра в этом году будет создано более 20 картин.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Футбол Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020 Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Политика Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

Спорт Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.

Футбол Живоглядов перешел в «Локомотив» Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.

Армия и оружие Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот» Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.

Спорт Россиянин Акименко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту Российский прыгун в высоту Михаил Акименко повторил лучший результат сезона в мире на турнире «Кубок Подмосковья» в Жуковском.

Происшествия В Башкирии в ДТП в Бурзяне погибла целая семья В легковой машине погибли все находившиеся в ней люди – мужчина, женщина, двое мальчиков примерно 5 и 3 лет, предположительно, это семья.

Политика «Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".

Здоровье Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.

Общество Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.

Финансы ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.

Музыка Мик Джаггер восстановился после операции на сердце Знаменитый английский рок-музыкант Мик Джаггер дал первое интервью после успешной операции на сердце.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.