Угольные компании сокращают годовые планы по добычеРЖД-Партнер 02:13

КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка.

с чего всё началось

В Кузбасской топливной компании (КТК) изданию сообщили, что «в связи с изменением конъюнктуры рынка» были снижены планы по добыче и скорректированы финансово-экономические показатели на 2019 год.

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