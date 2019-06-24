Энергетика
Угольные компании продолжают сокращать добычу угля в КузбассеМосковский комсомолец Кузбасс 04:51
Компании по добыче угля продолжают сокращать выработку в Кемеровской области. Кузбасская топливная компания в качестве причины снижения добычи назвала спад продаж на европейском направлении экспорта.
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КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:34, Вашингтон
Футбол
Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех времен
Обновлено в 04:08
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Кино
Создатель «Чернобыля» прокомментировал предположения о втором сезоне
Сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, как передает Metro, оптимизм по второму сезону "Чернобыля" на корню пресекает: "Нет".
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Эксперт объяснил значение фирменного жеста Ольги Бузовой
Обновлено в 00:26
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов
Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Наука
Ученые определили опасную дозу алкоголя
После употребления малых доз алкоголя испытуемые были уверены, что они контролируют ситуацию, однако на самом деле все было не так.
Обновлено в 05:15
Общество
Автобусные перевозчики требуют заблокировать сервис BlaBlaCar в России
Арбитражный суд Москвы принял иск астраханского автобусного перевозчика «Транс лайн» о блокировке сервиса BlaBlaCar в России, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на картотеку арбитражных дел.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
«Пьянка – это приговор»: Солнцев высказался об алкоголизме Хлебниковой
Обновлено вчера в 19:41
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Финансы
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Общество
Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек
Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Россия произведет в 2019 г более 200 вертолетов
Холдинг "Вертолеты России" к концу 2019 года планирует произвести свыше 200 вертолетов, из них более 60 будут поставлены на экспорт, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.
Обновлено в 04:34