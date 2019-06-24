Угольные компании продолжают сокращать добычу угля в КузбассеМосковский комсомолец Кузбасс 04:51

КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка.

с чего всё началось

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