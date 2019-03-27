Угнавших судно мигрантов задержали на МальтеВзгляд.ру 06:19

с чего всё началось

У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.

Полиция Мальты задержала четверых мигрантов, которые угнали турецкое торговое судно, оказавшее им помощь в Средиземноморье. Задержание было произведено после того, как военные взяли контроль над судном и оно прибыло в порт Валлетты, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

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