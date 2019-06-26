Футбол
Уганда и Зимбабве сыграли вничью на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 14:59
Уганда и Зимбабве сыграли вничью во втором туре Кубка африканских наций - 1:1. На счету угандийцев 4 очка в двух играх - в первой они одолели ДР Конго (2:0). У Зимбабве 1 очко, в первой игре команда уступила Египту (0:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футбол сегодня. Ставки и прогнозы эксперта на матч КАН-2019 Уганда – Зимбабве
Букмекеры.рфвчера в 11:38
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Общество
Forbes назвал лучший вуз России
Лучшим вузом России эксперты журнала Forbes назвали Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.
Обновлено в 02:19
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:42
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro 5G представлен официально
Речь идёт об аппарате Lenovo Z6 Pro 5G, который мало чем отличается от оригинальной версии устройства.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Салах: к женщинам нужно относиться с уважением. «Нет» значит «нет»
Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением об отношении к женщинам на своей странице в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по московскому), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы российские города с самым большим количеством автомобилей
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Кино
В США скончалась звезда сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли в сериале "Альф".
Обновлено в 01:39
Транспорт
На Крымском мосту зафиксировано рекордное превышение скорости
По данным на сентябрь прошлого года наиболее частым нарушением на трассе является превышение скорости.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Минный тральщик ВМС Японии столкнулся с сухогрузом
Обновлено в 01:04
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Петр Толстой заявил о разрыве «санкционной цепи»
Как подчеркнул Толстой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России недоброжелатели.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Разумков добавил, что когда члены партии «Слуга народа» станут представителями украинского парламента, то будут вместе с президентом Владимиром Зеленским отстаивать интересы Украины «и на таких площадках».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом
80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Технологии
В России появится сервис оценки риска по стилю вождения
Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 00:15
Здоровье
В Набережных Челнах врачи проведут «Школу гемофилии»
Кстати, в Набережных Челнах зарегистрировано 20 человек с диагнозом «гемофилия».
Обновлено в 01:50
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30