Футбол

Уганда и Зимбабве сыграли вничью на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 14:59

Уганда и Зимбабве сыграли вничью во втором туре Кубка африканских наций - 1:1. На счету угандийцев 4 очка в двух играх - в первой они одолели ДР Конго (2:0). У Зимбабве 1 очко, в первой игре команда уступила Египту (0:1).
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Уганда сыграла вничью с Зимбабве и вышла в лидеры группы А

ProstoProSportвчера в 14:53

Промах дня. Нападающий сборной Зимбабве не забил с 5 метров. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

Сборная Зимбабве сыграла вничью с Угандой на Кубке Африки

Матч ТВвчера в 15:01

Игрок сборной «Зимбабве» не смог забить с пяти метров

Газета.Ruвчера в 21:14

Сборные Уганды и Зимбабве сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Чемпионатвчера в 14:51

Футбол сегодня. Ставки и прогнозы эксперта на матч КАН-2019 Уганда – Зимбабве

Букмекеры.рфвчера в 11:38

Уганда – Зимбабве: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ru25 июня в 15:59
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Происшествия

Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе

Обновлено в 08:23
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество

Просроченную еду могут освободить от НДС

Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект, который освобождает от НДС безвозмездную передачу продуктов питания, срок годности которых истекает, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:14
Авто

В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur

С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 07:05
Интернет

Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение

Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол

Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Глава «Рольфа» назвал возможные причины обысков в компании

Основатель и председатель совета директоров автодилера «Рольф» Сергей Петров связывает обыски в компании с уголовным делом о выводе средств за рубеж, произошедшем, по версии следствия, в 2014 году.
Обновлено в 07:24
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Политика

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Обновлено в 07:01
Интернет

Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу

Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Национальный банк Грузии подсчитал убытки национальной экономики из-за ожидаемого сокращения турпотока из России.
Обновлено в 08:34
Интернет

Google позволит автоматически удалять историю местоположений

В приложении Google для iOS и Android появится функция автоматической очистки истории местоположений пользователя и его активности в сети, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 07:49
Политика

Делегации Литвы и Грузии доработают до конца идущей части сессии ПАСЕ

Делегация Грузии, несмотря на совместное заявление семи стран по ситуации c возвращением России к работе в ПАСЕ, продолжает работу в ассамблее, но намерена обсудить на родине дальнейшие действия.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Свалка третий день горит в Петербурге

Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Пассажирка разбившегося Ан-24 рассказала о проблемах при эвакуации

Обновлено в 03:53
Гаджеты

Обновление прошивки MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE

Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9 SE начали жаловаться на то, что обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя устройства.
Обновлено вчера в 12:18
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Экономика

Украина ввела пошлины на импорт плоского проката из России и Китая

«Для производителей, экспортёров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт на Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортёров из Китая — 22,78%», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Политика

Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко

Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.
Обновлено в 06:00
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Кино

Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»

В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Наука

Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы

За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Обновлено в 04:31
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Государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. Граничит с ЮАР на юге, Мозамбиком на востоке, с Ботсваной на западе и Замбией на севере, не имеет выхода к морю.
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