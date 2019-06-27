Футбол

Уганда и Зимбабве сыграли вничью на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 14:59

Уганда и Зимбабве сыграли вничью во втором туре Кубка африканских наций - 1:1. На счету угандийцев 4 очка в двух играх - в первой они одолели ДР Конго (2:0). У Зимбабве 1 очко, в первой игре команда уступила Египту (0:1).
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Игрок сборной «Зимбабве» не смог забить с пяти метров

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Уганда сыграла вничью с Зимбабве и вышла в лидеры группы А

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Уганда – Зимбабве: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ru25 июня в 15:59
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Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

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Авто

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Экономика

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"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
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Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
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Политика

Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле

Обновлено вчера в 20:21
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Кино

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В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов

Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
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Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
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Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

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Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено вчера в 07:32
Общество

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено вчера в 16:03
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

В Томске загорелась колония, осужденных эвакуировали

Обновлено в 00:39
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие

Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе

Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
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Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено вчера в 07:26
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
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Политика

Беглов принял участие в заседании Госсовета в Кремле

Обновлено вчера в 07:45
Политика

Спецпредставитель Грузии назвал причины кризиса в отношениях с Россией

Кризис в отношениях между Россией и Грузией, начавшийся в конце июня этого года, основан на старых причинах, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено вчера в 23:41
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Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
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Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила

В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.
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Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

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Армия и оружие

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Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
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ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
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