Уганда и Зимбабве сыграли вничью на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 14:59

Уганда и Зимбабве сыграли вничью во втором туре Кубка африканских наций - 1:1. На счету угандийцев 4 очка в двух играх - в первой они одолели ДР Конго (2:0). У Зимбабве 1 очко, в первой игре команда уступила Египту (0:1).

Уганда и Зимбабве сыграли вничью на Кубке Африки

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