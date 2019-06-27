Футбол
Уганда и Зимбабве сыграли вничью на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 14:59
Уганда и Зимбабве сыграли вничью во втором туре Кубка африканских наций - 1:1. На счету угандийцев 4 очка в двух играх - в первой они одолели ДР Конго (2:0). У Зимбабве 1 очко, в первой игре команда уступила Египту (0:1).
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Футбол сегодня. Ставки и прогнозы эксперта на матч КАН-2019 Уганда – Зимбабве
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