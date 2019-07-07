Футбол
«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матчеЧемпионат 13:01
«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор. Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:56, Вашингтон
Футбол
Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме
Первый тайм завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Счет в игре на 15-й минуте открыл бразильский нападающий "Гремио" Эвертон, которому ассистировал форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.
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Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
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Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Обновлено в 13:25
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
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Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
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Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 16:45
Футбол
Игнашевич дебютировал в качестве тренера
Обновлено в 15:11
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
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Органные ассамблеи с участием ведущих музыкантов Европы открылись в Калининграде
Пятые Международные органные ассамблеи открылись в воскресенье в Калининграде.
Обновлено в 14:01
Технологии
Мир нуждается в атомной энергии: на подходе более безопасные и компактные реакторы
Усиливающийся контроль за немыслимыми объёмами выбросов оксида углерода, образующегося в результате неполного сгорания ископаемого топлива, требует активного использования альтернативных источников энергии.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
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Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
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Политика
Гудков «подставил» своего соратника, подделав 500 подписей
Сам Шендерович не стал участвовать в предвыборной гонке, когда узнал, что 500 подписей в команде Гудкова оказались фальшивыми.
Обновлено в 17:00
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
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Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
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Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
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Происшествия
Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Петербурге
Легковой автомобиль Mercedes и машина скорой помощи марки Ford Transit столкнулись в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой в центре Санкт-Петербурга, в результате пострадали двое медиков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:30
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
Баскетбол
«Майами» и «Детройт» заинтересованы в Расселле Уэстбруке
Обновлено в 15:42
Авто
Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап
Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Турции произошел взрыв на азотном заводе
Обновлено в 14:52
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28