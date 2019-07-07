Футбол
«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матчеЧемпионат 13:01
«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор. Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
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Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
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Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
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Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче
Обновлено в 13:35
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
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Обновлено в 12:51
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Происшествия
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Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о «волшебных заклинаниях» Стива Джобса
Американская компания Apple добилась успеха во многом благодаря «заклинаниям» ее покойного основателя Стива Джобса.
Обновлено в 08:33
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Игры
Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях
Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Здоровье
На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено в 09:50
Общество
Гром и молнии вернутся в Петербург 8 июля
Облачная с прояснениями погода и грозы ожидаются в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 08:46
Политика
Нетаньяху прокомментировал решение Ирана по обогащению урана
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
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Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
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Авто
Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено в 07:19
Политика
Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
Обновлено в 08:07
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44