Футбол

«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матчеЧемпионат 13:01

«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор. Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уфа» забила 9 голов «Ваккеру» в товарищеском матче в Австрии

Sport24.ru13:45

«Уфа» забила девять мячей австрийскому клубу

Советский спорт13:09

«Уфа» девять раз расписалась в воротах «Ваккера»

Soccer.ru12:50

«Уфа» разгромила «Ваккер» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс13:02

«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

Чемпионат13:01

«Краснодар» уступил «Крыльям Советов», «Уфа» забила девять мячей австрийской команде

Матч ТВ12:52

«Уфа» разгромила «Ваккер» в контрольном матче на сборе в Австрии

РИА Новости13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала об истерике при известии о гибели «Локомотива»

Обновлено в 13:34
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче

Обновлено в 13:35
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Происшествия

10 человек с детьми разбились в Mercedes

Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 12:51
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о «волшебных заклинаниях» Стива Джобса

Американская компания Apple добилась успеха во многом благодаря «заклинаниям» ее покойного основателя Стива Джобса.
Обновлено в 08:33
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Игры

Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях

Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Здоровье

На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено в 09:50
Общество

Гром и молнии вернутся в Петербург 8 июля

Облачная с прояснениями погода и грозы ожидаются в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 08:46
Политика

Нетаньяху прокомментировал решение Ирана по обогащению урана

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Авто

Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено в 07:19
Политика

Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

Обновлено в 08:07
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено в 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Йонуц Неделчару
Румынский футболист
Румынский футболист, защитник клуба «Уфа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Адмира Ваккер Мёдлинг
Австрийский футбольный клуб
Австрийский футбольный клуб из города Мёдлинг, выступающий в Австрийской Бундеслиге. Основан 17 июня 1905 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Бундесштадион Зюдштадт», вмещающем 12.000 зрителей и расположенном в городе Мариа-Энцерсдорф. За свою историю, клуб 9 раз выигрывал чемпионат Австрии и 12 раз был вице-чемпионом, один раз был вице-чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Австрии и 5 раз был его финалистом, один раз выигрывал Суперкубок Австрии и один раз был его финалистом, 2 раза был финалистом Кубка Митропы, один раз дошёл до 1/4 финала Кубка обладателей Кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное