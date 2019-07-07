Футбол
«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матчеЧемпионат 13:01
«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор. Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
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Среди толпы десятки голосов начинают освистывать Порошенко и кричать «позор». Тот вынужден ретироваться и ускорить шаг.
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