Футбол

«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матчеЧемпионат 13:01

«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор. Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк.
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«Уфа» забила 9 голов «Ваккеру» в товарищеском матче в Австрии

Sport24.ru13:45

«Уфа» забила девять мячей австрийскому клубу

Советский спорт13:09

«Краснодар» уступил «Крыльям Советов», «Уфа» забила девять мячей австрийской команде

Матч ТВ12:52

«Уфа» разгромила «Ваккер» в контрольном матче на сборе в Австрии

РИА Новости13:58

«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

Чемпионат13:01

Черчесов посетил товарищеский матч «Уфы» с «Ваккером» на сборах в Австрии

Спорт-Экспресс15:52

Товарищеские матчи. «Краснодар» уступил «Крыльям», «Ростов» – «Ганноверу», «Уфа» забила 9 голов «Ваккеру»

Sports.ru06:15
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

Обновлено в 14:55
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Обновлено в 10:55
Гаджеты

Sony готовит к выпуску смартфон со сворачивающимся экраном

Смартфон с гибким экраном, сворачивающимся в свиток, готовит компания Sony, сообщил инсайдер Max J. 6 июля в своем Twitter.
Обновлено в 07:31
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Здоровье

Вернут с того света: В России начали лечить рак с помощью гипноза

На начальных стадиях многим удаётся излечиться от рака, а если это 3 или 4 стадия, то в большинстве случаев всё заканчивается трагично.
Обновлено в 05:33
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Музыка

Стиви Уандер прервет турне из-за операции по пересадке почки

Американский певец и композитор Стиви Уандер вынужден приостановить гастрольный тур из-за операции по пересадке почки.
Обновлено в 01:44
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»

Среди толпы десятки голосов начинают освистывать Порошенко и кричать «позор». Тот вынужден ретироваться и ускорить шаг.
Обновлено в 15:42
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли три человека

В результате аварии на трассе в Свердловской области погибли трое и пострадали семь человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено в 15:20
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Общество

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
Политика

Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

Обновлено в 15:12
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Футбол

Стали известны составы Бразилии и Перу на финал Кубка Америки

Бразилия и Перу объявили стартовые составы, которые начнут финальную встречу Кубка Америки по футболу-2019.
Обновлено в 15:27
Футбол

Линекер: «Удаление Месси было незаслуженным»

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала необычное фото дочери

Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
Обновлено в 12:48
Политика

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
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Румынский футболист
Румынский футболист, защитник клуба «Уфа».
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Адмира Ваккер Мёдлинг
Австрийский футбольный клуб
Австрийский футбольный клуб из города Мёдлинг, выступающий в Австрийской Бундеслиге. Основан 17 июня 1905 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Бундесштадион Зюдштадт», вмещающем 12.000 зрителей и расположенном в городе Мариа-Энцерсдорф. За свою историю, клуб 9 раз выигрывал чемпионат Австрии и 12 раз был вице-чемпионом, один раз был вице-чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Австрии и 5 раз был его финалистом, один раз выигрывал Суперкубок Австрии и один раз был его финалистом, 2 раза был финалистом Кубка Митропы, один раз дошёл до 1/4 финала Кубка обладателей Кубков.
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