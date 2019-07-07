Футбол

«Уфа» забила 9 голов «Ваккеру» в товарищеском матче в АвстрииSport24.ru 13:45

Футболисты «Уфы» на учебно-тренировочном сборе в Австрии нанесли разгромное поражение местному клубу «Ваккер». Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу команды Вадима Евсеева. Этой игрой уфимцы завершили заграничный сбор.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уфа» забила 9 голов «Ваккеру» в товарищеском матче в Австрии

Sport24.ru13:45

«Уфа» забила девять мячей австрийскому клубу

Советский спорт13:09

«Краснодар» уступил «Крыльям Советов», «Уфа» забила девять мячей австрийской команде

Матч ТВ12:52

«Уфа» разгромила «Ваккер» в контрольном матче на сборе в Австрии

РИА Новости13:58

«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

Чемпионат13:01

Черчесов посетил товарищеский матч «Уфы» с «Ваккером» на сборах в Австрии

Спорт-Экспресс15:52

Товарищеские матчи. «Краснодар» уступил «Крыльям», «Ростов» – «Ганноверу», «Уфа» забила 9 голов «Ваккеру»

Sports.ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Здоровье

Суд объяснил, кто должен оплачивать сиделку жертве врачебной ошибки

Как взыскать деньги на сиделку для людей, ставших инвалидами из-за аварии или врачебной ошибки, разъяснил Конституционный суд.
Обновлено в 09:22
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы

В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире

Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 18:46
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Культура

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале

Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

День, когда Россия стала империей и военной супердержавой

Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Футбол

Малафеев открыл бутылку ударом ногой

Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой. Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».
Обновлено в 09:58
Финансы

Золото и палладий резко подорожали в июне

Цены на золото растут с конца 2018 г. в том числе из-за сомнений в сохранении Федеральной резервной системой (ФРС) США политики повышения ставок, а также из-за роста общей рыночной волатильности на фоне торговых противоречий между США и КНР, говорит представитель «Полюса» (крупнейшего производителя золота в России).
Обновлено в 17:18
Культура

Парижская опера представила три балета Матса Эка

Парижская опера представила три балета Матса Эка На сцене Opera Garnier состоялась мировая премьера двух балетов знаменитого Матса Эка: для балетной труппы Парижской оперы шведский хореограф поставил «Another Place» на музыку Ференца Листа и равелевское «Болеро».
Обновлено в 17:59
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
Обновлено в 09:51
Футбол

Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки

Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare может появиться баттл рояль на 200 игроков

Сообщается, что он будет поддерживать до 200 игроков, а карта будет в три раза больше, чем карта Blackout – аналогичного режима в Call of Duty: Black Ops 4. Согласно источнику, в игре будут системы возрождения и денег, дропы снаряжения и многое другое.
Обновлено в 16:08
Кино

«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат

Обновлено в 19:15
Наука

Поведение млекопитающего можно менять, активируя всего пару нейронов

Нейробиологи из Колумбийского университета в Нью Йорке впервые показали, что поведение млекопитающего можно контролировать, активируя всего несколько клеток в коре головного мозга.
Обновлено в 11:01
Политика

Трамп ответил на критику посла Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Политика

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:22
Экономика

Владелец ПИК выделяет рабочие места

В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Наука

Искусственный интеллект открыл заново таблицу Менделеева — СМИ

Американские ученые создали искусственный интеллект, совершивший многие открытия, в частности таблицу Менделеева.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

Месси могут на два года отстранить от матчей за сборную Аргентины

Обновлено в 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное