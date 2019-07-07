Футбол
«Уфа» забила 9 голов «Ваккеру» в товарищеском матче в АвстрииSport24.ru 13:45
Футболисты «Уфы» на учебно-тренировочном сборе в Австрии нанесли разгромное поражение местному клубу «Ваккер». Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу команды Вадима Евсеева. Этой игрой уфимцы завершили заграничный сбор.
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