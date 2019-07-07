Футбол
«Уфа» забила 9 голов «Ваккеру» в товарищеском матче в АвстрииSport24.ru 13:45
Футболисты «Уфы» на учебно-тренировочном сборе в Австрии нанесли разгромное поражение местному клубу «Ваккер». Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу команды Вадима Евсеева. Этой игрой уфимцы завершили заграничный сбор.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:00, Вашингтон
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В России подешевел кроссовер Hawtai Laville
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Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»
Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
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Обновлено в 06:02
Экономика
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РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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Армия и оружие
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Политика
Трамп ответил на критику посла Британии
Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации
Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации.
Обновлено в 19:23
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Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
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Армия и оружие
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Обновлено в 20:35
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Футбол
Азар может взять 7-й или 11-й номер в «Реале»
Еще один возможный вариант для Азара – номер 11, под которым играет валлийский полузащитник Гарет Бэйл.
Обновлено в 14:15
Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
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Обновлено в 17:16
Общество
«Банк ищет IT-специалиста, банкиров с традиционным образованием просим не беспокоить»
Вузы не успевают перестроиться и продолжают готовить специалистов для традиционных банков.
Обновлено в 19:30
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Происшествия
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Обновлено в 06:52
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
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