Футбол

«Уфа» выиграла у «Оренбурга», одержав вторую победу в сезоне
Евро-футбол.ру
07:33

Отличились Андрей Власов, Линар Мухаметшин и Марк Криворог. Во втором тайме у хозяев мяч престижа записал в свой актив Егора Карев. "Уфа" одержала вторую победу в текущем сезоне.
Евро-футбол.ру07:33

Подробнее о событии

«Уфа» выиграла у «Оренбурга», одержав вторую победу в сезоне

Евро-футбол.ру07:33

«Молодёжка» «Уфы» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Оренбург»

Чемпионат07:12

«Уфа-молодежная» выиграла второй раз подряд

Реальное время07:04

Молодежка «Уфы» добилась второй победы подряд

Sportbox.RU06:58

Молодежка «Уфы» добилась второй победы подряд

Матч ТВ06:58

«Уфа» переиграла «Оренбург» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс06:57

Молодежка «Уфы» выиграла в Оренбурге местную команду

МедиаКорСеть07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 07:18
Футбол

Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»-2018

Обновлено в 08:31
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Менхенгладбахская "Боруссия" продлила контракт с главным тренером Дитером Хеккингом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 08:39
Футбол

Туктамышева записала видео с прогнозом на матч «Локомотив» — «Урал»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева записала видео с прогнозом на матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Урал», который состоится сегодня в Москве и начнется в 20:30 мск.
Обновлено в 08:19
Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 08:25
Футбол

Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:31
Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол

Клопп назвал главный недостаток Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что значит для клуба продление контракта с сенегальским нападающим Садио Мане.
Обновлено в 07:34
Футбол

Моуринью: «Шоу, Марсьялю и Рэшфорду не хватает зрелости»

Люди теперь взрослеют гораздо медленнее. У Люка Шоу большой потенциал, но он не знает, как себя вести.
Обновлено в 08:31
Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол

Emirates может стать спонсором «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates.
Обновлено в 08:12
Футбол

В футбольные правила в будущем году могут быть внесены изменения

Окончательное решение будет принято первого марта будущего года, а первого июня оно вступит в силу.
Обновлено в 08:05
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Обновлено в 04:44
Футбол

Моуринью: «Неправда, что у нас с Касильясом не было конфликта»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью опроверг слова легендарного голкипера Икера Касильяса о том, что между ними не было конфликта.
Обновлено в 07:58
Футбол

Ибрагимович рассказал о прилете на Землю с собственной планеты

Обновлено в 08:20
ещё по теме
Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уфа
Город в России
Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное