Отличились Андрей Власов, Линар Мухаметшин и Марк Криворог. Во втором тайме у хозяев мяч престижа записал в свой актив Егора Карев. "Уфа" одержала вторую победу в текущем сезоне.

«Уфа» выиграла у «Оренбурга», одержав вторую победу в сезоне

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