«Уфа» вничью сыграла на выезде с «Рубином»КП - Уфа 01:04

24 апреля футбольный клуб «Уфа» вничью сыграл с казанским «Рубином». Этот матч спортивные комментаторы называют «зеленым дерби», по аналогии со знаменитым хоккейным противостоянием двух столиц. Но разумеется, таким же накалом страстей футбольные игры не отличаются.

«Уфа» вничью сыграла на выезде с «Рубином»

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