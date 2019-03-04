Футбол

«Уфа» вернёт болельщикам деньги за билеты после матча с «Динамо»Life.ru 10:37

Уфа — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
13′
Артур Юсупов
Сильвестр Игбоун
32′
45′+1′
Абдул Азиз Тетте
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
58′
60′
Евгений Луценко
67′
Алексей Козлов
Иван Пауревич
72′
76′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
78′
Тони Шуньич
Павел Аликин
81′
Дмитрий Живоглядов
Александр Сухов
85′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
85′
Боян Йокич
86′
89′
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
Ионуц Неделчару
90′+2′
90′+4′
Вячеслав Грулев
Футбольный клуб "Уфа" вернёт болельщикам деньги за билеты и предоставит бесплатный проход на следующую игру после поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России. Об этом сообщается в официальном твиттере уфимцев.
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