«Уфа» вернёт болельщикам деньги за билеты после матча с «Динамо»Life.ru 10:37

Футбольный клуб "Уфа" вернёт болельщикам деньги за билеты и предоставит бесплатный проход на следующую игру после поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России. Об этом сообщается в официальном твиттере уфимцев.

«Уфа» вернёт болельщикам деньги за билеты после матча с «Динамо»

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