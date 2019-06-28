Футбол
«Уфа» в товарищеском матче проиграла «Карабаху»Bookmaker-ratings.ru 12:50
Уфимцы уступили своему сопернику со счетом 1:2. Единственным голом в составе российской команды отметился Ловро Бизяк с пенальти. Напомним, что ранее на сборе в Австрии "Уфа" также проиграла местному "Хорну" (1:2).
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