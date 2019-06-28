Футбол

«Уфа» в товарищеском матче проиграла «Карабаху»Bookmaker-ratings.ru 12:50

Уфимцы уступили своему сопернику со счетом 1:2. Единственным голом в составе российской команды отметился Ловро Бизяк с пенальти. Напомним, что ранее на сборе в Австрии "Уфа" также проиграла местному "Хорну" (1:2).
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«Уфа» в матче с «Карабахом» потерпела второе поражение на сборе в Австрии

Sport24.ru13:30

«Уфа» проиграла чемпиону Азербайджана

Советский спорт13:29

«Уфа» проиграла «Карабаху» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:54

«Уфа» проиграла «Карабаху» в товарищеском матче

РИА Новости13:05

«Уфа» проиграла «Карабаху» в товарищеском матче

Soccer.ru12:58

«Уфа» в контрольной игре проиграла чемпиону Азербайджана

Матч ТВ13:41

Товарищеский матч. «Уфа» уступила «Карабаху»

Sports.ru10:15
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