Футбол

«Уфа» в товарищеском матче переиграла «Ботошани»Bookmaker-ratings.ru 13:29

«Уфа» на сборе в Австрии провела контрольный матч. Соперником российской команды выступил «Ботошани» из Румынии.
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«Уфа» обыграла румынский «Ботошани» на сборе в Австрии

Sport24.ru12:47

«Уфа» - «Ботошани»: прямая видеотрансляция из Австрии

Sport.ru11:29

«Уфа» победила «Ботошани» благодаря голу Игбуна на первой минуте

Спорт-Экспресс13:00

«Уфа» обыграла «Ботошани» благодаря голу Игбуна на 1-й минуте

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Гол Игбуна помог «Уфе» обыграть» румынский «Ботошани»

Sportbox.RU12:52

Гол Игбуна помог «Уфе» обыграть» румынский «Ботошани»

Матч ТВ12:52

Футболисты «Уфы» победили «Ботошани» в контрольном матче

РИА Новости14:06
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
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