Футбол

«Уфа» победила «Томь» в первом матче за право играть в Премьер-лигеГоворит Москва 12:47

Уфа — Томь
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Сильвестр Игбоун
28′
44′
Олег Смирнов
Иван Пауревич
Каталин Карп
54′
60′
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
Андрес Вомбергар
Оливье Тилль
71′
73′
Алексей Гасилин
Дмитрий Сасин
Веролюб Салатич
Ондрей Ванек
75′
Ионуц Неделчару
80′
Исмаил Эдиев
81′
82′
Никита Каккоев
Максим Андреев
Дмитрий Живоглядов
86′
Ответный матч пройдёт в Томске 2 июня. Сегодня состоится вторая переходная игра с участием клубов «Нижний Новгород» и «Крылья Советов».
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