Футбол
«Уфа» победила «Томь» в первом матче за право играть в Премьер-лигеГоворит Москва 12:47
Сильвестр Игбоун
|28′
|44′
Олег Смирнов
Иван Пауревич
Каталин Карп
|54′
|60′
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
Андрес Вомбергар
Оливье Тилль
|71′
|73′
Алексей Гасилин
Дмитрий Сасин
Веролюб Салатич
Ондрей Ванек
|75′
Ионуц Неделчару
|80′
Исмаил Эдиев
|81′
|82′
Никита Каккоев
Максим Андреев
Дмитрий Живоглядов
|86′
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
31
Беленов
27
Неделчару
4
Никитин
5
Йокич
17
Живоглядов
8
Карп
57
Кротов
9
Ванек
33
Сухов
44
Игбоун
29
Тилль
1
Смирнов
10
Андреев
3
Эдиев
5
Шумских
23
Пенчиков
18
Шалаев
78
Калинский
8
Бугаев
61
Ставпец
17
Тлупов
7
Сасин
Томь
Расстановка 3‑4‑3
Ответный матч пройдёт в Томске 2 июня. Сегодня состоится вторая переходная игра с участием клубов «Нижний Новгород» и «Крылья Советов».
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