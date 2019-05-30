«Уфа» и «Крылья Советов» победили в переходных матчах за места в РПЛРБК вчера в 14:50

Первые стыковые матчи за право выступать в Премьер-лиге завершились победами команд, в минувшем сезоне выступавших в сильнейшем дивизионе чемпионата России. Оба представителя ФНЛ потерпели поражения. "Уфа" на своем поле победила томскую "Томь" со счетом 2:0.

«Уфа» и «Крылья Советов» победили в переходных матчах за места в РПЛ

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