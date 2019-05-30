Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» победили в переходных матчах за места в РПЛРБК вчера в 14:50

Первые стыковые матчи за право выступать в Премьер-лиге завершились победами команд, в минувшем сезоне выступавших в сильнейшем дивизионе чемпионата России. Оба представителя ФНЛ потерпели поражения. "Уфа" на своем поле победила томскую "Томь" со счетом 2:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФК «Уфа» одержал уверенную победу в первом стыковом матче с «Томью»

Башинформвчера в 12:16

Методом стыка: четыре клуба разыграют два места в РПЛ

Известия29 мая в 17:00

«Уфа» победила «Томь» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

МК-Спортвчера в 11:45

Уфа - Томь - 2:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 12:30

Баскаков считает что состав «Томи» не отличается от команд, которые играют в премьер-лиге

Спорт-Экспрессвчера в 14:12

«Уфа» — «Томь» — 2:0, 30 мая 2019 года, обзор матча

Чемпионатвчера в 17:30

«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

РИА Новостивчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено вчера в 18:07
Политика

Россия предложила Японии полностью отказаться от виз

Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Политика

Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Финансы

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

Американский военный корабль вошел в Балтийское море

Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Порошенко хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании

Экс-президент Петр Порошенко, прикинувшийся больным, хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Украинская Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Сегодня на заседании Рады парламентарии отказались принимать отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки

Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено вчера в 13:20
Транспорт

Беглов рассказал, когда начнется строительство скоростной трамвайной линии Купчино — Славянка

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено вчера в 06:46
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде

По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

В Приморье появится свое Правительство

Администрацию Приморского края переформатируют в Правительство. Его состав уже утверждён губернатором Олегом Кожемяко.
Обновлено в 00:07
Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

В Кабуле прогремел мощный взрыв

В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 00:52
Кино

Сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории

Обновлено вчера в 08:04
Энергетика

В «Газпроме» раскрыли ответ Дании на решение по «Северному потоку-2»

Даже если произойдет сдвиг сроков строительства, то незначительный. На Украине раскрыли "правду" про "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:49
Футбол

«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР

Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено вчера в 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное