Футбол
«Уфа» и «Крылья Советов» победили в переходных матчах за места в РПЛРБК вчера в 14:50
Первые стыковые матчи за право выступать в Премьер-лиге завершились победами команд, в минувшем сезоне выступавших в сильнейшем дивизионе чемпионата России. Оба представителя ФНЛ потерпели поражения. "Уфа" на своем поле победила томскую "Томь" со счетом 2:0.
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Баскаков считает что состав «Томи» не отличается от команд, которые играют в премьер-лиге
Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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