Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»Спорт день за днем 12:08

Уфа — Томь
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Сильвестр Игбоун
28′
44′
Олег Смирнов
Иван Пауревич
Каталин Карп
54′
60′
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
Андрес Вомбергар
Оливье Тилль
71′
73′
Алексей Гасилин
Дмитрий Сасин
Веролюб Салатич
Ондрей Ванек
75′
Ионуц Неделчару
80′
Исмаил Эдиев
81′
82′
Никита Каккоев
Максим Андреев
Дмитрий Живоглядов
86′
Подопечные Вадима Евсеева в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ переиграли "Томь" 2:0. Голами в составе башкирской команды отличились Сильвестр Игбун на 28-й минуте и автоголу Исмаила Эдиева на 81-й минуте.
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