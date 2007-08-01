Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»Спорт день за днем вчера в 12:08

Подопечные Вадима Евсеева в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ переиграли "Томь" 2:0. Голами в составе башкирской команды отличились Сильвестр Игбун на 28-й минуте и автоголу Исмаила Эдиева на 81-й минуте.
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«Уфа» и «Томь» сыграли стыковой матч так, будто обе команды не хотят в РПЛ

Горобзор.ру00:00

Андрей Талалаев: «Матч в Нижнем не скандальный. Мне логика Лапочкина понятна»

Sportbox.RUвчера в 16:14

«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче

Евро-футбол.рувчера в 12:05

«Уфа» переиграла «Томь» в первом стыковом матче

Советский спортвчера в 11:50

Уфа - Томь - 2:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 12:30

«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в премьер-лиге

Спорт-Экспрессвчера в 11:50

Уфа - Томь. Прогноз и ставка на стыковой матч РПЛ

ODDS.ru29 мая в 10:59
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Авто

Cadillac представил «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V

Американская компания выпустила новые версии своих моделей. Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V получили новые «заряженные» модификации V-Series.
Обновлено в 02:54
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Пентагон: через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35

Обновлено вчера в 15:44
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году

В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве

В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Политика

Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено вчера в 07:38
Космос

Екатеринбуржцы смогут увидеть спутники Илона Маска

У жителей Екатеринбурга и области появилась возможность увидеть цепочку спутников Starlink собственными глазами.
Обновлено 28 мая в 02:10
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Политика

ФСИН наделили полномочиями запрещать въезд иностранцев в Россию

ФСИН получил полномочия, которые позволят признать нежелательным нахождение в России иностранцев.
Обновлено в 01:26
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Наука

Ученые получили доказательства «главного предсказания» Стивена Хокинга

Ученые, представляющие технический университет в Израиле, во время исследования получили доказательства «главного предсказания» английского физика Стивена Хокинга, скончавшегося в прошлом году.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Общество

Эксперты выбрали худшее «Птичье молоко»

По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, а «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 02:46
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Кино

В Чите стартовал Забайкальский кинофестиваль

Восьмой Забайкальский кинофестиваль начался сегодня, 30 мая, в Чите. На нем побывало множество звезд, которые высоко оценили мероприятие.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Пенсионерка сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тыс рублей

В центре Москвы лжесотрудницы Пенсионного фонда России выманили у пенсионерки 204 тысячи рублей.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Фитнес» Дмитрий Чеботарев вместо колыбельной поет дочке песню Анны Герман

5 июня исполнится ровно восемь месяцев с того момента, как в актерской семье Дмитрия Чеботарева и Лизы Климовой родилась очаровательная дочка.
Обновлено вчера в 16:55
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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