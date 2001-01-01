«Уфа» в первом матче с Евсеевым вничью сыграла с ЦСКАГТРК Башкортостан 04:02

Футбольный клуб «Уфа» в первом матче под руководством Вадима Евсеева сотворил небольшую сенсацию. Команда из столицы Башкортостана в гостях сыграла вничью с ЦСКА. Начало встречи 21-го тура чемпионата российской Премьер-лиги для уфимцев ничего хорошего не предвещало.

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«Уфа» в первом матче с Евсеевым вничью сыграла с ЦСКА

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