ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru вчера в 11:27

Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться. В концовке встречи они усилиями Ловро Бизяка, а затем и Сильвестра Игбуна забили по голу и вырвали ничью.

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию в 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.

Политика Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3» "Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.

Энергетика Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.

Происшествия В разбившемся самолете с совладельцем S7 черных ящиков может и не быть Черные ящики на борту разбившегося в Германии самолета могут отсутствовать, заявил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко, 1 апреля сообщает ТАСС.

Футбол «Анжи» не принял отставку Адиева Руководство махачкалинского футбольного клуба «Анжи» не приняло заявление Магомеда Адиева об отставке с поста главного тренера команды.

Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

Культура Московские библиотеки отмечают 210-летие со дня рождения Гоголя В первый день апреля исполняется 210 лет со дня рождения писателя Николая Гоголя.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Происшествия Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге На столе руководителя газеты Сергея Плахотина нашли записку со словами: «Сдохнешь, сявка».

Происшествия Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.

Общество Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Общество Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Тульской области Пять человек погибли в автоаварии в Тульской области ночью 1 апреля. По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:50.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе, заявил, что Москва не оккупирует никакие украинские территории.

Политика Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.

Путешествия Спрос на туры в Испанию вырос по акциям раннего бронирования на 60% Как отметили в TUI Russia & CIS, цены на турпакеты выросли в этом году незначительно – на 2-3%, что соответствует уровню европейской инфляции.

Финансы ЦБ РФ выпустил монеты, посвященные музею-усадьбе «Архангельское» Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Общество Снег в Москве почти полностью растаял к началу апреля Снег пока сохранился в Московской области — максимальная высота снежного покрова отмечена в Черустях — 8 см, а в других районах — от 1 до 4 см. По словам специалистов, 31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года.

Спорт Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.

Происшествия Рабочий, убиравший снег на крыше, провалился в туалет Мужиком из туалета оказался работник управляющей компании, который чистил снег на крыше двухэтажного дома в Кировском районе.