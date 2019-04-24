«Уфа» в гостях сыграла вничью с «Рубином»ProUfu.ru 15:13

ФК «Уфа» в матче 25 тура Чемпионата России разделил очки с казанским «Рубином». В любой другой раз это был бы вполне хороший результат, но по тому, как складывался матч и в какой форме сейчас казанцы – это потеря очков.

«Уфа» в гостях сыграла вничью с «Рубином»

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