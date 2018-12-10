Футбол

Кириченко утвержден в должности главного тренера «Уфы»
РИА Новости
03:02

Дмитрий Кириченко утвержден в должности главного тренера "Уфы", контракт со специалистом рассчитан на полтора года, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов. "Уфа" в воскресенье сыграла вничью с "Краснодаром" в выездном матче 17-го тура чемпионата России — 1:1.
РИА Новости03:02

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Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»

Матч ТВ02:42

Кириченко утверждён на посту главного тренера «Уфы»

Чемпионат02:27

Кириченко утвержден в должности главного тренера «Уфы»

РИА Новости03:02

Кириченко утвержден на посту главного тренера «Уфы»

Советский спорт02:54

Кириченко утвержден на посту главного тренера «Уфы»

Спорт-Экспресс02:51

«Уфа» объявила о подписании контракта с Кириченко

Sport24.ru02:50

Фанатам ФК «Уфа» предложили задать вопросы директору клуба Шамилю Газизову

МедиаКорСетьвчера в 23:28
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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