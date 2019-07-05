Футбол
«Уфа» уступила «Виктории» в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 10:55
«Уфа» проиграла «Виктории» из Пльзени в товарищеском матче на сборе в Австрии. Встреча завершилась с минимальным счетом в пользу чешского коллектива. Заключительный контрольный матч на сборах уфимцы проведут 7 июля против «Ваккера».
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