Футбол

«Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчахНева Спорт 10:10

«Уфа» на своём поле уступила «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева потеряла все математические шансы избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
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«Уфа» — «Оренбург» — 0:2. Видеообзор матча. РПЛ

Sport24.ru09:54

«Уфа» проиграла и упустила шанс избежать переходных матчей

Спорт-Экспресс09:15

«Уфа» попала в стыковые матчи

News102.ru11:34

Алексей Ребко: «„Оренбург“ отправил „Уфу“ в нокаут»

Матч ТВ09:19

«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Чемпионат08:53

«Уфа» сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ

Советский спорт08:55

«Уфа» - «Оренбург»: сыграют ли гости надежно в обороне?

Все про Спорт рувчера в 08:22
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Общество

Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в Екатеринбурге

Обновлено в 07:03
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Лободы

Сегодня Екатерина Варнава опубликовала ролик, где попыталась зачитать рэп на песню Светланы Лободы «Пуля-дура».
Обновлено в 07:16
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Политика

Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроют досрочно

Открывал движение президент РФ Владимир Путин. Мост начали сооружать после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 07:43
Хоккей

Евгений Кузнецов: «Каждый день хожу в ресторан. 160 литров в одного»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о матче против сборной Латвии (3:1) на чемпионате мира-2019.
Обновлено в 09:11
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Обновлено в 11:24
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Спорт

Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ

Обновлено в 10:36
Политика

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

Глава МИД КНР Ван в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Китай готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твёрдо отстаивать свои государственные интересы.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество

Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Политика

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Обновлено в 11:30
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Космос

Российские ученые зафиксировали странные перемещения на Венере

Обновлено 16 мая в 19:02
Политика

Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице

Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 11:36
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Политика

СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России

Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией.
Обновлено в 10:52
Наука

Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи

Немецкие психологи провели детальное сравнение утверждений поколения 60+ и молодежи относительно интимной близости.
Обновлено в 10:24
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Герцог Сассекский прибыл в сопровождении британской актрисы Софи Уинклман, которая замужем за братом Габриэллы лордом Фредериком Виндзором.
Обновлено в 11:38
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»

Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

В Казани начался пикет памяти жертв депортации крымских татар

Акцию проводят представители Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), однако они подчеркивают, что пригласили на пикет представителей всех партий и общественных движений.
Обновлено в 10:19
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
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