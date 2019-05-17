Футбол
«Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчахНева Спорт 10:10
«Уфа» на своём поле уступила «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева потеряла все математические шансы избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Лободы
Сегодня Екатерина Варнава опубликовала ролик, где попыталась зачитать рэп на песню Светланы Лободы «Пуля-дура».
Обновлено в 07:16
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Политика
Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроют досрочно
Открывал движение президент РФ Владимир Путин. Мост начали сооружать после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 07:43
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Каждый день хожу в ресторан. 160 литров в одного»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о матче против сборной Латвии (3:1) на чемпионате мира-2019.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке
Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ
Обновлено в 10:36
Политика
Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США
Глава МИД КНР Ван в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Китай готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твёрдо отстаивать свои государственные интересы.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Космос
Российские ученые зафиксировали странные перемещения на Венере
Обновлено 16 мая в 19:02
Политика
Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице
Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 11:36
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Политика
СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России
Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией.
Обновлено в 10:52
Наука
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи
Немецкие психологи провели детальное сравнение утверждений поколения 60+ и молодежи относительно интимной близости.
Обновлено в 10:24
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Герцог Сассекский прибыл в сопровождении британской актрисы Софи Уинклман, которая замужем за братом Габриэллы лордом Фредериком Виндзором.
Обновлено в 11:38
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»
Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В Казани начался пикет памяти жертв депортации крымских татар
Акцию проводят представители Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), однако они подчеркивают, что пригласили на пикет представителей всех партий и общественных движений.
Обновлено в 10:19
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58