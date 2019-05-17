«Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчахНева Спорт 10:10

«Уфа» на своём поле уступила «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева потеряла все математические шансы избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

«Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчах

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