Футбол

«Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчахНева Спорт 10:10

«Уфа» на своём поле уступила «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева потеряла все математические шансы избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
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«Уфа» — «Оренбург» — 0:2. Видеообзор матча 29-го тура РПЛ

Sport24.ru09:54

Немотивированный «Оренбург» лишил «Уфу» шансов на прямое спасение в РПЛ

Евро-футбол.ру08:59

«Уфа» сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ

Советский спорт08:55

«Уфа» проиграла и упустила шанс избежать переходных матчей

Спорт-Экспресс09:15

«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Чемпионат08:53

ФК «Оренбург» победил «Уфу» в последнем выездном матче сезона

56orb.ru09:23

«Уфа» - «Оренбург»: сыграют ли гости надежно в обороне?

Все про Спорт рувчера в 08:22
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Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика

Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Авто

Volkswagen перенесет производство электрокаров в Словакию

Руководство немецкой компании приняло решение о переносе предприятие по производству бюджетных электрических автомобилей в Братиславу.
Обновлено в 07:26
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено 16 мая в 23:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Обновлено в 13:46
Хоккей

Легенда «Монреаля» Руа претендует на пост главного тренера «Оттавы»

Руа был главным тренером Колорадо с 2013 по 2016 год. При нем лавины одержали 133 победы в 250 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.
Обновлено в 13:07
Интернет

Google следит за покупками в Сети через Gmail – эксперты

Компания Google имеет доступ ко всем покупкам, которые совершают пользователи в Сети. Это касается только тех, кто использует Gmail.
Обновлено в 10:54
Общество

В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов

Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой

Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено в 08:20
Гаджеты

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов

Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.
Обновлено в 12:02
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Путешествие на «Ниве» по Донбассу обернулось для ВСУ новыми потерями

Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Анжелика Варум назвала период СССР «семидесятилетним рабством»

Обновлено в 12:36
Хоккей

Кто такой вратарь Латвии и что он хочет от сборной России на ЧМ-2019

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Вратаря сборной Латвии Элвиса Мерзликина в «Коламбусе» называют лучшим голкипером, играющим за пределами НХЛ, и верят, что он сможет заменить Сергея Бобровского.
Обновлено в 01:45
Политика

Команда Зеленского назвала обнародованный указ о роспуске Рады фейком

Ранее украинские журналисты сообщили, что команда избранного президента Зеленского подготовила проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады Украины после инаугурации президента.
Обновлено в 10:30
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

Обновлено в 13:32
Происшествия

В Москве начали проверку вокзалов после сообщения о минировании

Обновлено в 12:55
Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

Обновлено в 13:27
Футбол

Иван Обляков: «Лига Европы или Лига чемпионов? Куда попадем, там и будем играть»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России признался, что будет следить за матчами прямых конкурентов.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Авто

Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской

Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Во многих городах Франции в 27-й раз прошли протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Спорт

В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Обновлено вчера в 18:38
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