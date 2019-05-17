Футбол
«Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчахНева Спорт 10:10
«Уфа» на своём поле уступила «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева потеряла все математические шансы избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
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Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика
Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ
В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Авто
Volkswagen перенесет производство электрокаров в Словакию
Руководство немецкой компании приняло решение о переносе предприятие по производству бюджетных электрических автомобилей в Братиславу.
Обновлено в 07:26
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено 16 мая в 23:00
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Хоккей
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Обновлено в 13:07
Интернет
Google следит за покупками в Сети через Gmail – эксперты
Компания Google имеет доступ ко всем покупкам, которые совершают пользователи в Сети. Это касается только тех, кто использует Gmail.
Обновлено в 10:54
Общество
В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов
Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов
Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.
Обновлено в 12:02
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Хоккей
Кто такой вратарь Латвии и что он хочет от сборной России на ЧМ-2019
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Вратаря сборной Латвии Элвиса Мерзликина в «Коламбусе» называют лучшим голкипером, играющим за пределами НХЛ, и верят, что он сможет заменить Сергея Бобровского.
Обновлено в 01:45
Политика
Команда Зеленского назвала обнародованный указ о роспуске Рады фейком
Ранее украинские журналисты сообщили, что команда избранного президента Зеленского подготовила проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады Украины после инаугурации президента.
Обновлено в 10:30
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Футбол
Иван Обляков: «Лига Европы или Лига чемпионов? Куда попадем, там и будем играть»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России признался, что будет следить за матчами прямых конкурентов.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Авто
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской
Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Во многих городах Франции в 27-й раз прошли протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Спорт
В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Обновлено вчера в 18:38