Футбол

«Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями Советов»Sportbox.RU 09:00

Крылья Советов — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
17′
Артем Тимофеев
21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
34′
41′
Ионуц Неделчару
67′
Сильвестр Игбоун
Оливье Тилль
77′
Ондрей Ванек
Ловро Бизяк
77′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Мирал Самарджич
81′
Роман Шишкин
Пол Антон
90′
90′+3′
Ионуц Неделчару
90′+4′
Александр Беленов
«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Уфой» в матче 27-го тура чемпионата России. В начале первого тайма полузащитник самарского клуба Артем Тимофеев вывел свою команду вперед. За несколько минут до конца матча Йонуц Неделчару сравнял счет.
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