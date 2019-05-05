«Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями Советов»Sportbox.RU 09:00

«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Уфой» в матче 27-го тура чемпионата России. В начале первого тайма полузащитник самарского клуба Артем Тимофеев вывел свою команду вперед. За несколько минут до конца матча Йонуц Неделчару сравнял счет.

«Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями Советов»

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