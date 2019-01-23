Футбол
«Уфа» сыграла вничью с «Вислой»Спорт-Экспресс 08:54
На сборе в Айя-Напе (Кипр) "Уфа" провел товарищеский матч с польской "Вислой" (Плоцк).
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Аякса»
Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг перейдет в "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:39
Футбол
«Спартак» опроверг слухи об уходе Адриано и Зе Луиша
Руководство московского "Спартака" опровергло сообщения СМИ о вероятном уходе нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша из клуба в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:23
Футбол
Форвард «Фулхэма» Камара был арестован после драки на базе клуба
Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений после драки на базе клуба.
Обновлено в 10:56
Футбол
Балотелли: знал, что рано или поздно буду играть за «Марсель»
Нападающий Марио Балотелли поделился впечатлениями от перехода в «Марсель».
Обновлено в 11:19
Футбол
Маурицио Сарри: «Азар может еще прибавить»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о полузащитнике команды Эдене Азаре.
Обновлено в 10:01
Футбол
Головин получил травму в матче Кубка Франции
Матч состоялся в рамках Кубка Франции вчера, 22 января.
Обновлено в 02:10
Футбол
Бекхэм стал совладельцем ФК «Солфорд Сити»
Обновлено в 09:42
Футбол
«Шахтер» приобрел игрока на позицию Ракицкого
Бондаренко выступает на позиции центрального защитника, как и Ярослав Ракицкий, которым, по информации в СМИ, интересуется "Зенит".
Обновлено в 09:17
Футбол
Попов приехал в расположение «Ростова»
Полузащитник Ивелин Попов приехал в расположение "Ростова" в Дохе.
Обновлено в 12:10
Футбол
Максименко рассказал, какой вопрос задаст Федуну
Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопросы блица "СЭ".
Обновлено в 11:20
Футбол
Салах удалил свои аккаунты в соцсетях
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал записи на своих страницах в Twitter и Instagram, после чего удалился из данных соцсетей.
Обновлено в 11:04
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл польскую «Ягеллонию»
Обновлено в 05:15
Футбол
«Балтика» планирует арендовать Давыдова
Наш тренерский штаб уверен, что он может принести команде пользу и перезагрузить карьеру.
Обновлено в 08:53
Футбол
Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет подписать одного или двух игроков»
Обновлено в 12:34
Футбол
Руслан Нигматуллин: «Не вижу особо проблемных позиций в „Локомотиве“»
Считаю, что если трансферы и будут, то только летом. К тому же я не вижу особо проблемных позиций в «Локо».
Обновлено в 10:41