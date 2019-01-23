Футбол

«Уфа» сыграла вничью с «Вислой»Спорт-Экспресс 08:54

На сборе в Айя-Напе (Кипр) "Уфа" провел товарищеский матч с польской "Вислой" (Плоцк).
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«Уфа» сыграла вничью с «Вислой» на сборе на Кипре

Sport24.ru09:21

«Уфа» сыграла вничью с плоцкой «Вислой» в контрольном матче

РИА Новости09:13

ФК «Уфа» завершил первый сбор на Кипре

Вся Уфа10:43

«Уфа» сыграла вничью с командой из Польши

Матч ТВ08:54

«Уфа» сыграла вничью с «Вислой»

Спорт-Экспресс08:54

«Уфа» сыграла вничью с «Вислой» из Плоцка в товарищеском матче

Чемпионат09:58

«Уфа» сыграла вничью с «Левски»

ProstoProSport21 января в 04:51
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Футбол

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Аякса»

Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг перейдет в "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:39
Футбол

«Спартак» опроверг слухи об уходе Адриано и Зе Луиша

Руководство московского "Спартака" опровергло сообщения СМИ о вероятном уходе нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша из клуба в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:23
Футбол

Форвард «Фулхэма» Камара был арестован после драки на базе клуба

Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений после драки на базе клуба.
Обновлено в 10:56
Футбол

Балотелли: знал, что рано или поздно буду играть за «Марсель»

Нападающий Марио Балотелли поделился впечатлениями от перехода в «Марсель».
Обновлено в 11:19
Футбол

Маурицио Сарри: «Азар может еще прибавить»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о полузащитнике команды Эдене Азаре.
Обновлено в 10:01
Футбол

Головин получил травму в матче Кубка Франции

Матч состоялся в рамках Кубка Франции вчера, 22 января.
Обновлено в 02:10
Футбол

Бекхэм стал совладельцем ФК «Солфорд Сити»

Обновлено в 09:42
Футбол

«Шахтер» приобрел игрока на позицию Ракицкого

Бондаренко выступает на позиции центрального защитника, как и Ярослав Ракицкий, которым, по информации в СМИ, интересуется "Зенит".
Обновлено в 09:17
Футбол

Попов приехал в расположение «Ростова»

Полузащитник Ивелин Попов приехал в расположение "Ростова" в Дохе.
Обновлено в 12:10
Футбол

Максименко рассказал, какой вопрос задаст Федуну

Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопросы блица "СЭ".
Обновлено в 11:20
Футбол

Салах удалил свои аккаунты в соцсетях

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал записи на своих страницах в Twitter и Instagram, после чего удалился из данных соцсетей.
Обновлено в 11:04
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл польскую «Ягеллонию»

Обновлено в 05:15
Футбол

«Балтика» планирует арендовать Давыдова

Наш тренерский штаб уверен, что он может принести команде пользу и перезагрузить карьеру.
Обновлено в 08:53
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет подписать одного или двух игроков»

Обновлено в 12:34
Футбол

Руслан Нигматуллин: «Не вижу особо проблемных позиций в „Локомотиве“»

Считаю, что если трансферы и будут, то только летом. К тому же я не вижу особо проблемных позиций в «Локо».
Обновлено в 10:41
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