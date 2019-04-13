«Уфа» не смогла реализовать пенальти и сыграла вничью с «Енисеем»Soccer.ru 06:26

"Енисей" и "Уфа" сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ. После этого матча "Енисей" занимает последнюю строчку в таблице (13 очков), а "Уфа" - четырнадцатую (21 очко).

«Уфа» не смогла реализовать пенальти и сыграла вничью с «Енисеем»

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