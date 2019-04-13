Футбол

«Уфа» не смогла реализовать пенальти и сыграла вничью с «Енисеем»Soccer.ru 06:26

"Енисей" и "Уфа" сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ. После этого матча "Енисей" занимает последнюю строчку в таблице (13 очков), а "Уфа" - четырнадцатую (21 очко).
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Ахметов — о сейве вратаря «Енисея» Нестеренко: Юрчик, не зря тебя тренировал

Чемпионат11:09

Юрий Нестеренко: «Ничья с „Уфой“ была закономерна»

Матч ТВ09:39

«Енисей» сыграл вничью с «Уфой»

Metaratings06:23

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью на Центральном стадионе Красноярска

Московский Комсомолец06:38

Проклятье пенальтистов «Уфы» продолжается

Спорт-Экспресс08:42

«Енисей» сыграл вничью с «Уфой», Тилль не сумел реализовать пенальти

Советский спорт06:38

Судья Карасев вернулся после травмы и сразу назначил пенальти. Вратарь «Енисея» спас Аленичева

Sport24.ru08:14
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Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Футбол

«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании с «Уэской»

Обновлено в 12:19
Футбол

ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»

Обновлено в 07:27
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 10:53
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Обновлено в 11:47
Единоборства

Марянян победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Обновлено в 12:23
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Игры

Крис Авеллон рассказал об отменённой Knights of the Old Republic 3

Геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон (Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Knoght of old Republic, Pathfinder) в интервью изданию VG247 рассказал, какой могла бы получиться третья часть KOTOR, если бы Obsidian всё же взялась за её разработку.
Обновлено в 12:54
Кино

Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты

Обновлено в 08:19
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Глава Парижского клуба кредиторов высказалась по поводу исключения России

Председатель Парижского клуба кредиторов (Club de Paris) француженка Одиль Рено-Бассо не считает, что России может грозить исключение из клуба, если она реструктурирует долг Венесуэлы в одиночку, за пределами неформального коллектива государств-кредиторов.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Путешествия

Названы самые популярные города для поездок на поезде

Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
Обновлено в 08:06
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
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