«Уфа» сыграла вничью с «Енисеем»Реальное время 06:25

"Уфа"сыграла вничью в выездном матче с красноярским "Енисеем". Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 0:0.

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