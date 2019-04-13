Футбол
«Уфа» сыграла вничью с «Енисеем»Реальное время 06:25
"Уфа"сыграла вничью в выездном матче с красноярским "Енисеем". Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 0:0.
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«Енисей» — «Уфа». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 13 апреля 2019 года
LiveSport.ru11 апреля в 16:30
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
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