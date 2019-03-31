«Уфа» сумела вырвать ничью в игре против ЦСКАNews102.ru 11:21

Первый матч под руководством нового главного тренера ФК «Уфа» провел в Москве против ЦСКА. Игра закончилась вничью со счетом 2:2. Вадим Евсеев не стал кардинально менять состав и изменения были минимальными — в основном составе вышел воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежных.

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«Уфа» сумела вырвать ничью в игре против ЦСКА

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