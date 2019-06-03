«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лигеРИА Новости вчера в 08:59

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр. Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

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