Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лигеРИА Новости вчера в 08:59
Алексей Гасилин
|11′
|41′
Ионуц Неделчару
|46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
|65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
|70′
|70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|71′
Сильвестр Игбоун
|80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
|86′
|90′
Вячеслав Кротов
|90′+4′
Александр Беленов
|90′+5′
Александр Беленов
Томь
Расстановка 4‑4‑2
1
Смирнов
3
Эдиев
8
Бугаев
5
Шумских
23
Пенчиков
14
Макурин
61
Ставпец
18
Шалаев
78
Калинский
17
Тлупов
90
Крапухин
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
17
Живоглядов
5
Йокич
27
Неделчару
6
Салатич
8
Карп
32
Вомбергар
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр. Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент ФНЛ считает, что «Нижний Новгород» и «Томь» достойно сражались с клубами РПЛ в стыковых матчах
Спорт-Экспрессвчера в 13:55
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку
На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
Обновлено вчера в 19:03
Культура
НТВ рассказал о лекарственном растениеводстве в Бурятии
Рассказывая о проектах, которые уже несколько лет успешно реализуются благодаря президентским грантам, корреспондент в материале упомянул и бурятскую разработку по развитию лекарственного растениеводства.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Иркутске произошло ДТП с участием такси и маршрутки
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении
Русский язык настолько богат, что позволяет выразить достаточно ярко любую мысль без ненормативной лексики, при этом надо помнить, что мат абсолютно недопустим в публичном общении, чтобы быстрее избавиться от него, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Российская LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Финал Лиги чемпионов запомнился многим не только победой «Ливерпуля»
«Ливерпуль» получил шестую победу в Лиге чемпионов, обыграв лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле
Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено вчера в 05:15
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выписали из больницы, он уже вышел на работу, сообщили ИА «ИрСити» 3 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
«Церковь в центре уменьшает общественное пространство»: уралец показал на примере Храма на Крови
Основатель уральского digital-агентства «Beavers Brothers» Александр Устинов решил проиллюстрировать, сколько общественного пространства забирают церкви в центре города.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 10:12
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01