Футбол
«Уфа» разгромила «Ваккер» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 13:02
"Уфа" крупно обыграла "Ваккер" в товарищеском матче в рамках австрийского сбора - 9:1. В составе российского клуба Ловро Бизяк оформил хет-трик, еще по голу забили Вячеслав Кротов, Данила Емельянов, Николай Гиоргобиани, Кэтэлин Карп, Йонуц Неделчару и Андрей Козлов.
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Черчесов посетил товарищеский матч «Уфы» с «Ваккером» на сборах в Австрии
Спорт-Экспрессвчера в 15:52
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
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