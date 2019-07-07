Футбол

«Уфа» разгромила «Ваккер» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 13:02

"Уфа" крупно обыграла "Ваккер" в товарищеском матче в рамках австрийского сбора - 9:1. В составе российского клуба Ловро Бизяк оформил хет-трик, еще по голу забили Вячеслав Кротов, Данила Емельянов, Николай Гиоргобиани, Кэтэлин Карп, Йонуц Неделчару и Андрей Козлов.
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«Уфа» забила 9 голов «Ваккеру» в товарищеском матче в Австрии

Sport24.ruвчера в 13:45

«Краснодар» уступил «Крыльям Советов», «Уфа» забила девять мячей австрийской команде

Матч ТВвчера в 12:52

Черчесов посетил товарищеский матч «Уфы» с «Ваккером» на сборах в Австрии

Спорт-Экспрессвчера в 15:52

«Уфа» разгромила «Ваккер» в контрольном матче на сборе в Австрии

РИА Новостивчера в 13:58

«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

Чемпионатвчера в 13:01

«Уфа» забила девять мячей австрийскому клубу

Советский спортвчера в 13:09

«Уфа» девять раз расписалась в воротах «Ваккера»

Soccer.ruвчера в 12:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Финансы

Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда США

Неделя началась падением котировок после положительного отчета о рынке труда в США — темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.
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СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика

Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено вчера в 13:44
Политика

Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
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Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку

Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья

Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Политика

Валерий Кожевников стал министром здравоохранения Забайкальского края

Бывший министр здравоохранения Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края.
Обновлено в 02:21
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Политика

Британия проверит утечку писем своего посла в США

7 июля стало известно, что посол Британии в США Ким Дэррок считает американского президента Дональда Трампа некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок — об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал.
Обновлено в 02:36
Футбол

Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на два года

Обновлено в 00:54
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик

В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:23
Общество

Россияне отметят День семьи, любви и верности

Обновлено вчера в 21:01
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
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Григорий Лепс споет дуэтом со Стивеном Сигалом

Обновлено в 02:49
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Обновлено 06 июля в 04:07
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
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Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку. Крышка просто отлетела от ёмкости.
Обновлено вчера в 14:20
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Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
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Адмира Ваккер Мёдлинг
Австрийский футбольный клуб
Австрийский футбольный клуб из города Мёдлинг, выступающий в Австрийской Бундеслиге. Основан 17 июня 1905 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Бундесштадион Зюдштадт», вмещающем 12.000 зрителей и расположенном в городе Мариа-Энцерсдорф. За свою историю, клуб 9 раз выигрывал чемпионат Австрии и 12 раз был вице-чемпионом, один раз был вице-чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Австрии и 5 раз был его финалистом, один раз выигрывал Суперкубок Австрии и один раз был его финалистом, 2 раза был финалистом Кубка Митропы, один раз дошёл до 1/4 финала Кубка обладателей Кубков.
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