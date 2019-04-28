Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболуРБК 07:34

Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги. Встреча прошла 28 апреля на поле «Уфы».
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«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

Газета.Ru06:28

«Уфа» разгромила «Урал» на своем поле

Матч ТВ06:25

Бикфалви повторил румынский рекорд премьер-лиги

Спорт-Экспресс07:05

«Уфа» — «Урал» — 4:1. Видеообзор матча 26-го тура РПЛ

Sport24.ru07:25

«Уфа» — «Урал» — 4:1, 28 апреля 2019, дубль Игбуна, удаление Брызгалова

Чемпионат07:05

«Уфа» разгромила «Урал» (4:1), Игбоун сделал дубль

Sports.ru01:30

«Уфа» на своем поле разгромила «Урал» (видео)

Советский спорт06:23
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Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 17:12
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В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку

В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
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Ирину Цывину похоронили под фамилией изменявшего ей мужа

Уже после похорон широкая общественность узнала, что Цывину похоронили не под ее девичьей фамилией, и даже не под фамилией ее самого известного мужа Евгения Евстигнеева.
Обновлено в 07:47
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Российские военные научились ловить беспилотники сетью

Российские военные показали посадку беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» на российский фрегат «Адмирал Эссен».
Обновлено в 07:42
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской

В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Общество

Сотрудники МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра

МЧС предупреждает жителей и гостей Петербурга об усилении ветра.
Обновлено в 07:46
Экономика

Май готовит огромные денежные доплаты для пенсионеров: кто получит

С начала мая пенсионеры начнут получать «выпавшие» из-за правовых коллизий доплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Обновлено в 07:09
Экономика

У крымского «Инкермана» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено 26 апреля в 13:52
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Независимые эксперты портала «Колеса.ру» разработали рендерные изображения новой модели SUV-сегмента американской компании.
Обновлено в 02:58
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.
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Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Политика

Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Происшествия

На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей

Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Музыка

В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Обновлено вчера в 22:25
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Авто

Объявлена дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Политика

Песков назвал причину осторожности китайских партнеров

Осторожность китайских партнеров в экономических отношениях с Россией не означает их приверженности антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью

Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
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Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
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