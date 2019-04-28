Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛГазета.Ru 06:28

"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча, которая состоялась в Уфе, закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

Газета.Ru06:28

«Уфа» разгромила «Урал» на своем поле

Матч ТВ06:25

«Уфа» разгромила «Урал» (4:1), Игбоун сделал дубль

Sports.ru01:30

Дубль Игбуна помог «Уфе» разгромить «Урал» в матче 26-го тура РПЛ

Sport24.ru06:24

«Уфа» — «Урал» — 4:1, 28 апреля 2019, дубль Игбуна, удаление Брызгалова

Чемпионат07:05

«Уфа» на своем поле разгромила «Урал» (видео)

Советский спорт06:23

Бикфалви повторил румынский рекорд премьер-лиги

Спорт-Экспресс07:05
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