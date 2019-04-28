Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛГазета.Ru 06:28
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча, которая состоялась в Уфе, закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 17:12
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Экономика
У крымского «Инкермана» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено 26 апреля в 13:52
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей
В студии программы «Звезды сошлись» актриса Наталья Андрейченко, прославившаяся ролью Мэри Поппинс, осудила Максима Дунаевского.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Политика
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено 26 апреля в 16:37
Футбол
Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»
Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
Обновлено в 04:11
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Религия
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня
В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд
Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Израиль передал Сирии двух освобожденных заключенных
Власти Израиля освободили двух сирийских заключенных и отправили их на родину. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Педиатры назвали 12 осложнений после вакцинации
Вместо 47 страшных последствий прививок, ученым удалось установить причинно-следственную связь только с 12 осложнениями.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне
Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
Обновлено в 06:13
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Футбол
Ломовицкий уверен, что в будущем будет готов занять место Промеса в «Спартаке»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий выразил уверенность, что в будущем сможет стать лидером команды, каким до этого был ушедший в «Севилью» Квинси Промес.
Обновлено в 07:09
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 26 апреля в 03:27
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился в третий раз
Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек
Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Здоровье
Более 900 человек умерло от лихорадки Эбола с июля прошлого года
Количество заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года составило 2400 человек.
Обновлено в 07:14
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05